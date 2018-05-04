О1 Бориса Минца допустила технический дефолт по облигациям

SPV-компания O1 Group Бориса Минца, ООО «О1 груп финанс», в четверг допустила технический дефолт по выпуску облигаций на 14 млрд руб. с погашением в апреле 2027 г. Компания не заплатила четвертый купон на 357,7 млн руб., следует из ее сообщения. Цена этих бондов в пятницу на Московской бирже составляла лишь 2,55% от номинала.

Причина неисполнения обязательств — отсутствие денег на расчетном счете «О1 груп финанс» в необходимом для выплат размере, указала компания. Поручителем по исполнению обязательств по этим бондам является O1 Group Limited, говорится в условиях их выпуска. Там сказано, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «О1 груп финанс» своих обязательств по бондам их держатели имеют право обратиться к О1 Group, которая также обязана отвечать за исполнение компанией обязательств по оферте. Оферта по выпуску должна быть на следующей неделе, 8 мая.

«Ведомости» направили запрос в O1 Group с вопросами о техническом дефолте, поручительстве, а также о том, не планирует ли компания предложить держателям бондов реструктуризацию.

Пока речь идет о техническом дефолте, и, возможно, в дальнейшем компания найдет способ расплатиться с держателями бондов, говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов . По-видимому, продолжает он, группа не смогла восстановить доступ к ликвидности после того как ряд банков-партнеров перешел под контроль ЦБ в рамках санации. Этих банков изменилась политика работы с заемщиками, и, скорее всего, были закрыты лимиты на О1, объясняет Митрофанов, а группа не смогла найти средства и в других банках.

У «О1 груп финанс» всего пять выпусков биржевых облигаций на 87 млрд руб. Один из выпусков — размещенный в августе 2017 г. на 40 млрд руб. — компания в прошлом году пыталась реструктурировать. Она предлагала поменять ставку купона, увеличив ее с годовой ставки ОФЗ +3% без капитализации процентов до ОФЗ +7,5% с капитализацией процентов, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к «О1 груп финанс». Однако в голосовании по реструктуризации 15 сентября участвовали держатели лишь 9,2%, и решение принято не было, сообщала компания. Выплата купона по этим бондам предусмотрена раз в 15 лет. Ближайшая дата — июль 2032 г.

Крупнейший держатель этих бумаг — банк «ФК Открытие» , сообщала компания в своем отчете. Он владеет 3/4 этого выпуска. Бумаги на его балансе оказались незадолго до того, как ЦБ объявил о его санации: кредиты структурам О1 были заменены на облигации «О1 груп финанс» — эти сделки «ФК Открытие» оспаривает сейчас в Московском арбитраже. В материалах дела говорилось, что банк из-за замены активов потерял более 30 млрд руб. обеспечения.

Новое общее собрание владельцев облигаций выпуска на 40 млрд руб. назначено на 7 мая, говорится в сообщении «О1 груп финанс».