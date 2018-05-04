В Кабардино-Балкарии до конца года построят мост стоимостью 68 млн рублей

НАЛЬЧИК , 4 мая. / ТАСС /. Власти Кабардино-Балкарии направят 68 млн рублей на строительство моста в Урванском районе республики, которое завершится до конца 2018 года, сообщил ТАСС руководитель Управления дорожного хозяйства региона Рафаэль Акопян.

"На данный момент строится мост в селении Нартан (Урванский район), который свяжет две дороги — федеральную и республиканскую — за счет республиканского бюджета, в строительство будет вложено 68 миллионов рублей, и завершим объект к концу года", — сказал Акопян.

Еще одним большим объектом в 2018 году станет обустройство асфальтобетонного покрытия дороги Малка-Ингушли в Зольском районе республики. Кроме того, на дороге Прохладный-Эльхотово проводятся работы по ямочному ремонту, параллельно очищают прибордюрную часть дороги от грунта.

Объем дорожного фонда Кабардино-Балкарии в 2018 году составит 1,6 млрд рублей: из них на дороги регионального значения запланировали потратить около 698 млн рублей.

Общая площадь автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в Кабардино-Балкарии составляет 12 млн кв. м. Нормативная потребность в ежегодном ремонте покрытия составляет около 1 млн кв. м. По данным властей субъекта, объем дорожного фонда в республике в 2017 году составлял 2,7 млрд рублей, в 2016 году — 2,1 млрд рублей, в 2015 году — 2,2 млрд рублей.