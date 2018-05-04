Главные мировые новости пятницы

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в пятницу, 4 мая 2018 г.

1. В отчете по занятости США основное внимание приковано к росту зарплат

Игроки рынков ожидают месячного отчета по занятости в 15:30 МСК.

Согласно консенсус-прогнозу, ожидается увеличение рабочих мест на 189 тыс. после роста на 103 тыс. в марте. Также прогнозируется, что после значения в марте 4,1% уровень безработицы в США в апреле снизится до 4,0%.

Однако основное внимание инвесторов будет приковано к средней почасовой заработной плате в США. Судя по прогнозам, она повысится на 0,2% после роста на 0,3% месяцем ранее. В годовом исчислении рост зарплат, судя по прогнозам, составит 2,7%, не изменившись по сравнению с мартом.

Стабильный рост зарплат дает основания росту инфляционного давления и продолжению постепенного ужесточения монетарной политики ФРС

На данный момент игроки рынков уже учли следующее повышение процентной ставки в июне, а также предполагают, что третье повышение процентной ставки состоится в сентябре. Ставки на еще три повышения процентной ставки до конца этого года составляют приблизительно 43%.

2. Торговые переговоры между США и Китаем завершились без подписания соглашения

Как и предполагало большинство аналитиков, завершившиеся в пятницу торговые переговоры между США и Китаем не привели к подписанию соглашения

Официальное информационное агентство правительства Китая «Синьхуа» сообщило в пятницу, что обе стороны пришли к консенсусу по некоторым вопросам. Однако детали договоренностей остались неизвестны. Также в сообщении было указано на существование разногласий по некоторым вопросам и сказано, что стороны продолжат совместную работу, чтобы добиться большего прогресса.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил журналистам в Пекине о том, что переговоры с китайскими партнерами прошли очень хорошо.

Игроки рынка следят за переговорами между США и Китам в надежде на то, что полномасштабной торговой войны удастся избежать.

Ранее Трамп угрожал в случае провала переговоров ввести пошлины на китайские товары на сумму $150 млрд, чтобы наказать Китай за нелегальное использование интеллектуальной собственности американских компаний. В ответ Китай пообещал ввести пошлины на американские товары в том же объеме.

3. Американский фондовый рынок откроется снижением перед выходом отчета по занятости

В четверг индекс Dow отыграл утраченные позиции, отыграв снижение приблизительно на 400 пунктов и завершив торговую сессию небольшим ростом. Несмотря на это в пятницу фьючерсы на фондовых рынках США указали на незначительное снижение перед выходом данных по занятости. Также инвесторы обратят внимание на квартальные отчеты американских компаний. Акции Alibaba (NYSE:BABA) будут в центре внимания. Квартальный отчет этой компании выйдет до начала сегодняшних торгов.

На 12:44 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow просел на 44 пункта или на 0,18%, фьючерс на S&P 500 снизился на пять пунктов или на 0,18%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 опустился на 17 пунктов или на 0,26%.

Котировки на европейских фондовых рынках преимущественно повысились на фоне позитивных отчетов компаний. Однако слабые отчеты компаний банковского сектора ограничили рост рынка.

Азиатские фондовые биржи закрылись снижением перед новым отчетом о состоянии американского рынка труда. Объем торгов был снижен из-за того, что японский фондовый рынок закрыт на праздник.

4. Цены на нефть снизились перед отчетом по числу действующих буровых установок в США В пятницу цены на нефть снизились на фоне растущих опасений о возможных санкциях против Ирана и росте добычи в США.

На 12:45 МСК фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,18% до $68,31, а нефть Brent потеряла в цене 0,19% до позиции $73,48.

Министр иностранных дел Ирана заявил в четверг, что требование США изменить ядерную сделку от 2015 года с ведущими странами мира является неприемлемым.

Инвесторы опасаются относительно поставок нефти после того, как Иран занял жесткую позицию в ответ на требования США. При этом приближается крайний срок, который определил президент Дональд Трамп для европейских стран, чтобы изменить ядерную сделку с Ираном.

У Трампа есть время до 12 мая, чтобы решить, вводить ли снова экономические санкции против Ирана. Возобновление санкций, скорее всего, приведет к сокращению добычи нефти в этой стране и снижению ее запасов в мире. В ОПЕК Иран занимает третье место по объемам добычи нефти.

Еженедельный отчет от Baker Hughes о числе буровых установок в США, который должен выйти позже в пятницу, предоставит инвесторам свежие данные о добыче нефти в США и спросе на нее. Прошлый такой отчет показал, что число действующих буровых установок в США выросло четвертую неделю подряд.

Игроки рынка продолжают опасаться, что рост добычи сланцевой нефти в США может нивелировать попытки ОПЕК восстановить баланс между спросом и предложением на рынке нефти.

5. Баффет увеличил свою долю в компании Apple

Принадлежащая Уоррену Баффетту компания Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) в первом кваратале приобрела 75 млн акций Apple. Таким образом Баффет увеличил свою долю в компании Apple до 240,3 млн акций, стоимость которых составляет $42,5 млн В интервью CNBC Баффет заявил: «Если посмотреть на Apple, я думаю, что доход этой компании почти вдвое больше, чем доход второй по прибыльности компании Соединенных Штатов».

Компания Berkshire обычно раскрывает количество имеющихся акций и выраженную в процентах долю в квартальных и годичных отчетах. Отчет за первый квартал этой компании должен быть опубликован в субботу утром накануне ежегодного собрания акционеров Berkshire в Омахе, штат Небраска.