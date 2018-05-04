В «Газпроме» создан департамент управления рисками

«Газпром» создал новый департамент, ответственный за управление рисками. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Агентство уточняет, что новой структуре присвоен номер 243. По словам собеседников агентства, департамент сформирован на базе ранее существовавшего управления со схожим функционалом.

Руководителем департамента стал Дмитрий Пашковский.

Пашковский родился в 1971 г. Окончил Ленинградский строительно-архитектурный техникум, Петербургский государственный университет путей сообщения, а затем — Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.

До прихода в «Газпром» в 2014 г. он работал в аудиторских компаниях «большой четверки» — ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», указывает агентство.