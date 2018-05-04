Квартиры в Таллине продолжают дорожать 

По данным Земельного департамента Эстонии, всего в апреле 2018 года собственников в Таллине сменили 772 квартиры на общую сумму €81 млн В апреле 2017 года было проведено 695 таких сделок общей стоимостью €63 млн, пишет ERR.ee. По всей стране, за исключением Таллина, средняя стоимость квартир увеличилась на 7,9% в годовом исчислении и составила €730. Общее число сделок с апартаментами за пределами столицы достигло 1017, а объем продаж — €45,7 млн Напомним, что в 2017 году общая стоимость сделок с недвижимостью в Эстонии достигла €3,5 млрд Количество сделок выросло на 9% — до 63 115.
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