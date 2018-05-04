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RAEX присвоило Московскому Кредитному Банку рейтинг «ruА-»
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RAEX присвоило Московскому Кредитному Банку рейтинг «ruА-» 

Банки.ру 1 час назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило Московскому Кредитному Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.
Как поясняется в релизе агентства, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно сильной оценкой его бизнес-профиля, адекватной оценкой достаточности капитала, удовлетворительными оценками ликвидной позиции и уровня корпоративного управления, а также умеренно слабой оценкой качества активов. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в случае необходимости.
RAEX напоминает, что МКБ входит в число системно значимых банков РФ. Основным бенефициарным владельцем через концерн «Россиум» выступает Роман Авдеев.
В сообщении агентства, в частности, говорится, что умеренно сильная оценка бизнес-профиля банка, с одной стороны, обусловлена его конкурентными позициями в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса, в том числе стратегически значимых предприятий, что, по мнению RAEX, подтверждает высокий уровень значимости банка на федеральном уровне. С другой стороны, для банка характерна низкая диверсификация бизнеса (согласно отчетности по МСФО, на сделки обратного РЕПО приходится не менее 40% среди основных направлений деятельности банка на 1 января 2018 года). Агентство рассматривает данный фактор в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля МКБ, поскольку указанное может оказать давление на финансовый результат.
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