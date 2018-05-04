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Компания Баффетта купила 75 млн акций Apple
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Компания Баффетта купила 75 млн акций Apple 

Вести.Ru 23 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Инвестиционная компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта в I квартале купила 75 млн акций Apple в добавок к 165,3 млн акций производителя iPhone, принадлежавших Berkshire на конец 2017 года. Об этом сообщает CNBC.
Уоррен Баффетт. Фото: EPA/LARRY W. SMITH
"Это невероятная компания, — заявил Баффетт. — Если вы посмотрите на Apple, я думаю, что она зарабатывает почти в два раза больше, чем вторая самая прибыльная компания в США". Баффетт сообщил о дополнительных покупках акций Apple накануне ежегодного собрания акционеров Berkshire Hathaway в Омахе (штат Небраска), куда в эти выходные прибудут 40 тыс. акционеров инвесткомпании.
Ссылки по теме
Баффетт о безумных инвесторах и отсутствии идей Как стать миллионером: 9 советов от Уоррена Баффетта Apple нарастила квартальную прибыль и выручку Баффетт отметил, что ежеквартальный отчет Berkshire, который будет обнародован в субботу, включает информацию о 10 крупнейших вложениях компании, и что проницательные читатели этого отчета смогут увидеть больший интерес Berkshire к Apple. В феврале Berkshire сообщила, что ее доля в Apple выросла примерно на 23% с конца сентября. Приверженность Баффетта вложениям в Apple в течение последних двух лет удивила многих, учитывая, что традиционно он сторонился инвестиций в высокотехнологичные компании, отмечает Reuters. Как сообщали «Вести. Экономика», выручка Apple за II квартал 2018 финансового года, завершившийся 31 марта 2018 года, составила $61,1 млрд по сравнению с $52,9 млрд годом ранее. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,73, показав рост на 30%. «С учетом нашей уверенности в будущем Apple мы с радостью сообщаем, что совет директоров утвердил новую программу обратного выкупа акций на сумму $100 млрд, а также рост суммы выплат квартальных дивидендов на 16%», — заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри.
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