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Холдинг Уоррена Баффетта увеличил долю в Apple
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Холдинг Уоррена Баффетта увеличил долю в Apple 

Прайм 45 минут назад
Фото: РИА Новости, Лариса Саенко
Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета купил 75 млн акций Apple, сообщает телеканал CNBC.
"Это невероятная компания. Когда я смотрю на Apple, то думаю о том, что она зарабатывает почти вдвое больше, чем вторая по доходности компания в Соединенных Штатах", — заявил Баффетт. По состоянию на конец 2017 года холдинг владел 165,3 млн акций Apple. На фоне новостей о сделке акции Apple прибавили более 4% на бирже NASDAQ, до $184,16 за ценную бумагу, достигнув тем самым исторического максимума, а рыночная капитализация корпорации превысила $934 млрд
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