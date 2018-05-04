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ФТС увеличила перечисления в бюджет страны на 23,25%
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ФТС увеличила перечисления в бюджет страны на 23,25% 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Федеральная таможенная служба (ФТС) России за четыре месяца текущего года перечислила денег в федеральный бюджет на 23,25 процента больше, чем в январе-феврале прошлого года. Таким образом, перечисления выросли с 1,355 триллиона рублей до 1,67 триллиона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в апреле в бюджет было перечислено 475,84 миллиарда рублей. В апреле 2017 года — 325,6 миллиарда.
Всего в течение этого года таможенная служба планирует перечислить в госказну 4,8 триллиона рублей.
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