ФТС увеличила перечисления в бюджет страны на 23,25%

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за четыре месяца текущего года перечислила денег в федеральный бюджет на 23,25 процента больше, чем в январе-феврале прошлого года. Таким образом, перечисления выросли с 1,355 триллиона рублей до 1,67 триллиона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в апреле в бюджет было перечислено 475,84 миллиарда рублей. В апреле 2017 года — 325,6 миллиарда.

Всего в течение этого года таможенная служба планирует перечислить в госказну 4,8 триллиона рублей.