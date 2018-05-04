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ФТС увеличила перечисления в бюджет на 23%
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ФТС увеличила перечисления в бюджет на 23% 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в период с января по апрель текущего года увеличила перечисления в федеральный бюджет на 23,25%, с 1,355 трлн руб. до 1,67 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данный ведомства.
"За четыре месяца 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1,67 трлн руб", — заявили в ФТС.
Уточняется, что в апреле ФТС перечислила в бюджет 475,84 млрд руб.
Ранее замглавы ФТС Тимур Максимов сообщил, что Федеральная таможенная служба по состоянию на конец апреля перечислила в бюджет более 1,5 трлн руб.
Он также добавил, что план по объему перечислений на 2018 год может быть пересмотрен в сторону увеличения с нынешних 4,813 трлн руб.
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