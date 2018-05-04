«Газпром добыча Ноябрьск» и Пуровский район пролонгировали партнерство

Сегодня, 4 мая, в Тарко-Сале состоялось подписание одного из ключевых документов в области взаимодействия Пуровского района и компании «Газпром добыча Ноябрьск» — соглашения о сотрудничестве и финансировании социальных проектов в 2018 году. В официальной церемонии участвовали глава администрации района Андрей Нестерук и руководитель предприятия Игорь Крутиков.

«В целях дальнейшего развития отношений в 2018 году стороны договорились осуществлять свою деятельность на основе своевременного и качественного исполнения взаимных договоренностей, надлежащего и регулярного контроля за их исполнением», — говорится в документе.

Партнерское взаимодействие выражается в обеспечении текущих платежей в окружной и местный бюджеты, развитии и стимулировании инвестиционных и инновационных проектов, решении вопросов в области капитального строительства и природопользования, — сообщает пресс-центр « Газпром добыча Ноябрьск ». Отдельной статьей прописаны мероприятия социальной направленности, в том числе обеспечение компанией рабочих мест для трудоустройства квалифицированных кадров из числа жителей района, организация практики (стажировки) для студентов профильных вузов.

Кроме того, на реализацию социальных программ и мероприятий Пуровского района «Газпром добыча Ноябрьск» выделит финансовую помощь в размере 1 млн рублей.