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«Газпром добыча Ноябрьск» и Пуровский район пролонгировали партнерство
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«Газпром добыча Ноябрьск» и Пуровский район пролонгировали партнерство 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 4 мая, в Тарко-Сале состоялось подписание одного из ключевых документов в области взаимодействия Пуровского района и компании «Газпром добыча Ноябрьск» — соглашения о сотрудничестве и финансировании социальных проектов в 2018 году. В официальной церемонии участвовали глава администрации района Андрей Нестерук и руководитель предприятия Игорь Крутиков.
«В целях дальнейшего развития отношений в 2018 году стороны договорились осуществлять свою деятельность на основе своевременного и качественного исполнения взаимных договоренностей, надлежащего и регулярного контроля за их исполнением», — говорится в документе.
Партнерское взаимодействие выражается в обеспечении текущих платежей в окружной и местный бюджеты, развитии и стимулировании инвестиционных и инновационных проектов, решении вопросов в области капитального строительства и природопользования, — сообщает пресс-центр «Газпром добыча Ноябрьск». Отдельной статьей прописаны мероприятия социальной направленности, в том числе обеспечение компанией рабочих мест для трудоустройства квалифицированных кадров из числа жителей района, организация практики (стажировки) для студентов профильных вузов.
Кроме того, на реализацию социальных программ и мероприятий Пуровского района «Газпром добыча Ноябрьск» выделит финансовую помощь в размере 1 млн рублей.
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