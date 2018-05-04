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В ТОР «Тольятти» будут производить кабель, полимеры, окна и перерабатывать шины
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В ТОР «Тольятти» будут производить кабель, полимеры, окна и перерабатывать шины 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Специалисты одобрили четыре инвестиционных проекта, представленные будущими резидентами. Об этом сообщает администрация Тольятти.
ООО «Тольяттинский кабельный завод» планирует организовать производство высокочастотного структурированного кабеля в полиэтиленовой изоляции и ПВХ оболочке. Общий объем инвестиций в проект составит 88,7 млн рублей. Компания намерена трудоустроить 42 человека.
ООО «ЛИДЕР-ПРОМЛАСТ И КО» откроет в ТОР производство полимерных изделий из полиолефинов. Сумма инвестиций в предприятие, которое создаст 27 новых рабочих мест, составит 44 млн рублей.
ООО «Славянский профиль» намерено наладить выпуск изделий оконных конструкций, задействовав в производстве 30 работников. Представленный проект оценивается в 44,3 млн руб. инвестиций.
Также в рамках ТОР планирует расширить действующее производство ООО «Поволжский шиноперерабатывающий Завод». Новое предприятие с объемом инвестиций порядка 30 млн руб. займется переработкой отходов на основе шин и резин. Компания создаст дополнительно 26 рабочих мест.
Напомним, на данный момент в ТОР «Тольятти» уже заключены соглашения с 24 резидентами — это рекордное количество среди всех созданных в стране ТОР. Данные компании инвестируют в местную экономику 4,7 млрд рублей и позволят трудоустроить более 3,5 тыс. человек.
Инвестиционные проекты связаны с различными видами деятельности: производство аккумуляторных батарей, металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, изделий из картона. Также охвачена пищевая отрасль, реализуются проекты в области здравоохранения и в сфере IT-технологий.
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