ТОР «Тольятти» пополнится новыми резидентами

Это «Тольяттинский кабельный завод», «Лидер-Промпласт и Ко», «Славянский профиль» и «Поволжский шиноперерабатывающий завод».

ТКЗ вложит в создание завода Lan-кабелей и трибоэлектрических кабелей-датчиков для систем сейсмологического контроля протяженных объектов 88,7 млн рублей. На предприятии планируется создать 42 рабочих места.

Завода «Лидер-Промпласт и Ко» по выпуску полимерных изделий из полиолефинов обойдется в 44 млн рублей, он позволит создать 27 новых рабочих мест. Полиолефины (полипропилен и полиэтилен) используются как утеплители, шумо— и виброизоляторы для зданий, труб отопления и водоснабжения, обычного пола и пола с подогревом.

Инвестиции компании «Славянский профиль» в проект «Производство элементов оконных конструкций» составят 48,3 млн рублей. Планируется создать 30 новых рабочих мест.

Компания ПШЗ в ТОР «Тольятти» готовится расширить переработку изношенных автомобильных шин и других резиновых изделий. Это обойдется заводу в 29,9 млн рублей, новое производство потребует 26 новых рабочих мест.

Всего в ТОР на сегодня состоят 24 компании. Общий объем инвестиций составит 4,8 млрд рублей, что позволит создать 3726 рабочих мест.

Фото: oeztlt.ru