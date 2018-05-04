Дефицит счета текущих операций Франции вырос в марте 

Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Дефицит счета текущих операций Франции увеличился в марте, поскольку профицит услуг в стране снизился, показали статистические данные. Франция зафиксировала дефицит текущего счета в размере 1,3 млрд евро ($1,56 млрд) в марте после дефицита в размере 0,9 млрд евро в феврале, говорится в заявлении Банка Франции. Отдельные таможенные данные показали, что дефицит торгового баланса Франции несколько увеличился (до 5,26 млрд евро) по сравнению с 5,05 млрд евро в предыдущем месяце, поскольку рост импорта опережал рост экспорта. Экспорт авиационной техники в марте сократился, но экспорт в морском и фармацевтическом секторах увеличился согласно таможенным данным.