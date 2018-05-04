Fitch подтвердило рейтинг «Мосэнерго»

Краткосрочный РДЭ компании в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3".

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