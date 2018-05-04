Усреднение повысило спрос банков на ликвидность, — Аналитики Райффайзенбанка

После прошедшего недавно налогового периода (чистый отток составил 650 млрд руб.) банки готовятся к завершению периода усреднения (8 мая, через 2 рабочих дня). В системе на корсчетах накоплен достаточный объем средств (2,1 трлн руб. в среднем за период усреднения), поэтому мы не ожидаем всплесков спроса на ликвидность к концу периода. В большом объеме присутствует свободная ликвидность, которую ЦБ старается изымать. Впрочем, т.к. сейчас потребность в ней больше чем обычно (из-за усреднения), недавние депозитные аукционы (регулярный недельный — 28 апреля, и «тонкой настройки» сроком на 4 дня — 3 мая) не встретили большого спроса — лимит был выбран не полностью.

Увеличилась и потребность в ликвидности некоторых крупных банков — их спрос на РЕПО с Казначейством возрос значительно. Так, на аукционе 3 мая банки (4 участника) привлекли 105 млрд руб. (против лимита в 400 млрд), при том, что обычно, спрос ограничен 10-15 млрд руб. (при лимитах в 200-400 млрд руб.). Впрочем, отметим, что, судя по всему, у основной массы банков ситуация с ликвидностью выглядит позитивно. Так, хотя RUONIA пока еще остается вблизи 7% (на 28 апреля), ставки междилерского РЕПО овернайт демонстрируют постепенное снижение (что может быть сигналом к движению RUONIA ниже 7% в ближайшие дни).