В бюджет Подмосковья в связи с делом Кузнецова вернули еще 63 млн руб

"Компания-банкрот ОАО «Мособлтрастинвест», связанная с делом о хищении средств экс-министра финансов Алексея Кузнецова, перечислила в бюджет области 63,4 миллиона рублей в счет погашения задолженности перед правительством Московской области ", — говорится в сообщении.

Бывший министр Кузнецов и его сообщники мошенническими действиями «уменьшили» областной бюджет на 40 миллиардов рублей, указывает пресс-служба ведомства. На МОИТК, чьим поручителем было правительство области, брались кредиты в банках и через ряд компаний выводились в офшоры. «Мособлтрастинвест» задолжал немалую сумму в бюджет области. В 2010 году, когда экс-министр скрылся за границей, долг компании составлял уже более 55 миллиардов рублей, пояснили в пресс-службе.

В 2009 году в отношении компании была запущена процедура банкротства, благодаря которой Московской области удалось вернуть часть похищенного имущества и средств. В рамках дела о банкротстве в МОИТК поступили денежные средства, которые были пропорционально распределены между кредиторами, и в бюджет Московской области поступило 63,4 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе.

"Минмособлимущество ведет активную работу по возврату похищенного. С декабря 2009 года по настоящее время в результате принятых мер в бюджет Московской области были возвращены денежные средства и имущество на общую сумму более 9,7 миллиарда рублей. Мы намерены вернуть все имущество, изъятое в результате преступной деятельности Кузнецова, и использовать его в интересах области и ее жителей", — отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев , которого цитирует пресс-служба.