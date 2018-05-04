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В бюджет Подмосковья в связи с делом Кузнецова вернули еще 63 млн руб
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В бюджет Подмосковья в связи с делом Кузнецова вернули еще 63 млн руб 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 63 миллионов рублей перечислила в бюджет Московской области компания «Мособлтрастинвест» (МОИТК), связанная с делом о хищении средств бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, сообщила пресс-служба Минмособлимущества.
"Компания-банкрот ОАО «Мособлтрастинвест», связанная с делом о хищении средств экс-министра финансов Алексея Кузнецова, перечислила в бюджет области 63,4 миллиона рублей в счет погашения задолженности перед правительством Московской области", — говорится в сообщении.
Бывший министр Кузнецов и его сообщники мошенническими действиями «уменьшили» областной бюджет на 40 миллиардов рублей, указывает пресс-служба ведомства. На МОИТК, чьим поручителем было правительство области, брались кредиты в банках и через ряд компаний выводились в офшоры. «Мособлтрастинвест» задолжал немалую сумму в бюджет области. В 2010 году, когда экс-министр скрылся за границей, долг компании составлял уже более 55 миллиардов рублей, пояснили в пресс-службе.
В 2009 году в отношении компании была запущена процедура банкротства, благодаря которой Московской области удалось вернуть часть похищенного имущества и средств. В рамках дела о банкротстве в МОИТК поступили денежные средства, которые были пропорционально распределены между кредиторами, и в бюджет Московской области поступило 63,4 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе.
"Минмособлимущество ведет активную работу по возврату похищенного. С декабря 2009 года по настоящее время в результате принятых мер в бюджет Московской области были возвращены денежные средства и имущество на общую сумму более 9,7 миллиарда рублей. Мы намерены вернуть все имущество, изъятое в результате преступной деятельности Кузнецова, и использовать его в интересах области и ее жителей", — отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, которого цитирует пресс-служба.
Кузнецов занимал пост министра финансов Московской области в 2000–2008 гг., будучи также в период с 2004 года по 2008 год первым вице-премьером правительства Подмосковья. Он был задержан летом 2013 года вблизи города Сен-Тропе в соответствии с ордером, выданным Россией. Бывший чиновник находился в розыске Интерпола с ноября 2012 года. В марте 2015 года Кассационный суд Парижа удовлетворил запрос об экстрадиции экс-чиновника в Россию, однако соответствующий декрет французского правительства до сих пор не подписан.
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