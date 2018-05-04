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СМИ: BP может приобрести нефтегазовые активы BHP Billiton
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СМИ: BP может приобрести нефтегазовые активы BHP Billiton 

Прайм 1 час назад
Нефтяная компания BP PLC обсуждает с Morgan Stanley возможность приобретения некоторых нефтегазовых активов BHP Billiton Ltd., сообщает Dow Jones со ссылкой на Bloomberg..
BHP Billiton продает 800 000 нетто-акров активов, которые, по словам горнодобывающей компании с двойным листингом, стоят как минимум 10 млрд долларов, согласно Bloomberg.
BHP Billiton готовится продать эти активы, расположенные в четырех бассейнах, включая ценный Пермский бассейн, максимум семью отдельными пакетами, сообщает Bloomberg.
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