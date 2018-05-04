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Богатейший человек США похвалил Apple и купил 75 млн акций
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Богатейший человек США похвалил Apple и купил 75 млн акций 

iPhones.ru 51 минуту назад
Фото: iPhones.ru
Богатейший человек США похвалил Apple и купил 75 млн акцийУправляемый миллиардером Уорреном Баффеттом конгломерат Berkshire Hathaway за первый квартал 2018 года дополнительно приобрел 75 миллионов акций Apple.
Таким образом в распоряжении компании сейчас 240,3 млн ценных бумаг APPL, суммарная стоимость которых оценивается в 42 млрд долларов.
Об Apple Уоррен Баффетт отзывается с особым трепетом и любовью:
Это просто потрясающая компания. Взглянув на Apple, вы поймете, что она зарабатывает вдвое больше, чем ближайший конкурент в США.
Несмотря на то, что во время последнего финансового отчета СЕО Apple Тим Кук скрыл точное количество реализованных iPhone X, Баффетт уверен, что переживать не стоит, а пессимистичные прогнозы аналитиков необоснованны.
Глупо пытаться угадать сколько iPhone X компания продаст в ближайшие три месяца. Это тоже самое, что было беспокоиться о состоянии BlackBerry лет 10 назад.
Вы покупаете ферму не думая, будет ли в следующем году дождь. Это инвестиция на 10 — 20 лет.
В прошлом году Баффетт продал почти 90% акций IBM, приняв решение реинвестировать в Apple. Похоже, что миллиардер что-то точно знает.
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