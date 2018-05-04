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Банк АТБ не смог разместить облигации
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Банк АТБ не смог разместить облигации 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Азиатско-Тихоокеанский банк не смог разместить ни одной облигации выпуска, зарегистрированного в сентябре 2015 года, следует из данных на портале раскрытия информации. В связи с этим выпуск признан несостоявшимся.
«Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: выпуск Облигаций признан несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска», — говорится в сообщении.
Департамент корпоративных отношений ЦБ признал выпуск несостоявшимся 26 апреля.
Всего в рамках выпуска планировалось разместить 2,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок погашения облигаций должен был наступить на 2002-й день с момента начала размещения.
3 апреля Азиатско-Тихоокеанский банк в свой консолидированной отчетности по МСФО предупредил о рисках прекращения деятельности. «Неопределенность относительно влияния доформирования резервов на возможные потери на значения обязательных нормативов и дальнейших действий в адрес банка со стороны ЦБ РФ наряду с возросшими рисками в банковской сфере указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно», — говорилось в сообщении.
25 апреля банк временно ограничил пополнение и открытие вкладов, объясняя это обновлением программного обеспечения.
26 апреля ЦБ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка через Фонд консолидации банковского сектора. «Банком России предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности», — говорилось в сообщении. При этом там подчеркивалось, что банк продолжит работу в обычном режиме.
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