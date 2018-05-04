Ещё
Продажа акций «Роснефти» китайцам сорвалась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Glencore и QIA расторг с CEFC соглашение о продаже 14,16% «Роснефти» 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Консорциум Glencore и QIA уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли "Роснефти" в 14,16%, говорится в релизе Glencore.
"Консорциум сегодня отправил уведомление CEFC о прекращении данного соглашения в соответствии с его условиями", — говорится в сообщении компании.
Консорциум суверенного фонда Катара QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.
РИА Новости: последние новости
Роман Абрамович предстал перед судом в Швейцарии по иску ЕБРР, пишут СМИ Суд ЕС отклонил иск Нафтогаза об отмене решения по доступу Газпрома к Opal "Они обречены": эксперт предрек судьбу производителей латвийских шпрот
Комментарии4  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу182
Певица погибла во время отдыха13
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов190
Украина направила России ноту81
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ89
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение