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Китайская CEFC уже два месяца не платит сотрудникам
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Китайская CEFC уже два месяца не платит сотрудникам 

Прайм 1 час назад
Китайская энергетическая компания CEFC China Energy уже два месяца не выплачивает зарплату своим сотрудникам, сообщает в пятницу экономическое издание Caixin.
О проблемах у некогда успешной компании, которая, помимо прочего, собиралась приобрести долю в российской "Роснефти", стало известно в марте. Согласно данным СМИ, CEFC столкнулась со сложностями при привлечении кредита для оплаты пакета акций «Роснефти», а ее глава Е Цзяньмин находится на родине под следствием по подозрению в экономических преступлениях.
Источник издания сообщил, что сотрудники не получали заработную плату уже два месяца и им предлагают выходное пособие.
Ранее Блумберг со ссылкой на заместителя директора департамента по международным исследованиям CEFC Чжуаня Цзяньчжуна сообщал, что компания может сократить более 10 тысяч своих сотрудников. Также агентство сообщило, что CEFC намерена продать весь свой портфель недвижимости общей стоимостью более 20 миллиардов юаней (около 3,2 миллиарда долларов).
Консорциум суверенного фонда Катара QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.
Однако закрытие сделки оказалось под вопросом после того, как в марте стало известно о проблемах CEFC. Как сообщала в начале апреля газета «Ведомости» со ссылкой на источники, участники сделки договорились все же закрыть ее и готовы ждать просроченных выплат от CEFC, которые должны были изначально быть внесены до 31 марта.
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