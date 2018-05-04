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Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России в январе-апреле сократилась на 0,9%
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Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России в январе-апреле сократилась на 0,9% 

ТАСС 25 минут назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января — апреля 2018 года составила 82,93 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем в январе — апреле 2017 года (83,71 млн тонн).
Согласно данным ГВЦ РЖД, погрузка топочного мазута за отчетный период сократилась на 10,7%, до 16 млн тонн. В январе — апреле 2017 года было погружено 17,91 млн тонн. Доля погрузки топочного мазута составляет 19% общей погрузки нефти и нефтепродуктов.
Бензина моторного (автомобильного) неэтилированного погружено 10,11 млн тонн (-0,9%). От общего объема погрузки нефти и нефтепродуктов доля бензина моторного составляет 12%. Зимнего дизельного топлива (с температурой вспышки ниже 61 С) погружено на 8,8% меньше — 7,94 млн тонн. Доля погрузки достигла 10%. Погрузка нефти выросла на 1,5%, до 7,25 млн тонн, что составляет 9% совокупного объема.
По итогам января — апреля погрузка газойля выросла на 87,2%, кокса нефтяного — на 47,8%, минеральных масел — на 15,2%. Детальная информация представлена в таблице. По итогам 2017 года погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России составила 245,4 млн тонн, что ниже 2016 года на 0,9%. В том числе топочного мазута погружено 46,33 млн тонн (-9,7%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного — 31,27 млн тонн (-2,9%), сырой нефти — 21,91 млн тонн (+4,2%).
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