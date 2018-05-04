Приморских коммунальщиков оштрафовали на 1,5 млн рублей за грязные подъезды 

Суд оштрафовал управляющие компании Приморья за нарушения в сфере ЖКХ более чем на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу администрации Приморского края.
Государственная жилищная инспекция Приморского края пришла с внезапной проверкой в управляющую компанию в селе
Камень-Рыболов
Ханкайского района. Сотрудники выявили нарушения Жилищного кодекса РФ и обратились с жалобой в суд. За плохую уборку подъездов компанию оштрафовали на 175 тысяч рублей.
В домах не проводилась влажная и сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, не мылись подоконники, перила, лестницы. Также компания не выполняла текущее обслуживание шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств
— госжилинспекция Приморья.
За нарушения в области
приморским управляющим компаниям с начала 2018 выписали штрафы на общую сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей.
Управляющих отелями в Нижнем Новгороде оштрафуют за нарушения на 691,5 тысяч рублей. Роспотребнадзор выявил 22 случая предоставления гостиничных услуг без необходимой лицензии.