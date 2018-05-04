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Золотовалютные резервы РК достигли рекордного уровня — 398,42 млрд долларов США
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Золотовалютные резервы РК достигли рекордного уровня — 398,42 млрд долларов США 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Сеул, 4 мая /Синьхуа/ — Золотовалютные резервы /ЗВР/ Республики Корея /РК/ в апреле достигли почти 400 млрд долларов США на продолжающемся инвестиционном доходе, что стало новым рекордным уровнем. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка, опубликованные в пятницу.
Согласно данным Банка Кореи, ЗВР РК на конец апреля достигли рекордного уровня — 398,42 млрд долларов США, увеличившись на 1,67 млрд долларов США по сравнению с предыдущим месяцем.
Тенденция установления рекордов продолжалась два месяца подряд из-за увеличения инвестиционного дохода, что компенсировало падение стоимости активов, выраженных в иных валютах, на фоне сильного доллара.
Европейская единая валюта сократилась на 1,5 проц., а британский фунт обесценился на 1,9 проц. относительно доллара. Японская иена и австралийский доллар упали соответственно на 2,4 проц. и 1,4 проц.
В состав ЗВР страны входили 370,15 млрд долларов США ценных бумаг, 18,48 млрд долларов в депозитах, 4,79 млрд долларов в золотых слитках, 3,39 млрд долларов в специальных правах заимствования и 1,61 млрд долларов в активах МВФ.
К концу марта РК стала девятым по величине держателем золотовалютных резервов, так же, как и в предыдущем месяце. —0—
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