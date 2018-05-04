Золотовалютные резервы РК достигли рекордного уровня — 398,42 млрд долларов США

Согласно данным Банка Кореи, ЗВР РК на конец апреля достигли рекордного уровня — 398,42 млрд долларов США, увеличившись на 1,67 млрд долларов США по сравнению с предыдущим месяцем.

Тенденция установления рекордов продолжалась два месяца подряд из-за увеличения инвестиционного дохода, что компенсировало падение стоимости активов, выраженных в иных валютах, на фоне сильного доллара.

Европейская единая валюта сократилась на 1,5 проц., а британский фунт обесценился на 1,9 проц. относительно доллара. Японская иена и австралийский доллар упали соответственно на 2,4 проц. и 1,4 проц.

В состав ЗВР страны входили 370,15 млрд долларов США ценных бумаг, 18,48 млрд долларов в депозитах, 4,79 млрд долларов в золотых слитках, 3,39 млрд долларов в специальных правах заимствования и 1,61 млрд долларов в активах МВФ

К концу марта РК стала девятым по величине держателем золотовалютных резервов, так же, как и в предыдущем месяце. —0—