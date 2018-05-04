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Федеральная компания получила в управление треть жилфонда Воронежа
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Федеральная компания получила в управление треть жилфонда Воронежа 

Вести Воронеж 48 минут назад
Фото: Вести Воронеж
«ПИК-кофморт» приобрела несколько воронежских управляющих компания. Федеральная управляющая компания «ПИК-комфорт» приобрела несколько воронежских УК. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 4 мая. Вероятно, речь идет о сделке с воронежским бизнесменом Вадимом Ишутиным. По данным «Коммерсантъ-Черноземье», речь может идти о трети управляющих компаний Воронежа с годовым оборотом свыше 1 млрд рублей. — Компания «ПИК-Комфорт» заключила сделку с воронежским предпринимателем, совладельцем группы предприятий в сфере ЖКХ. В рамках достигнутого соглашения о партнёрстве компания «ПИК-Комфорт» предоставит доступ к успешно реализованным технологиям, знаниям и опыту, которые много лет применяются при обслуживании многоквартирных домов, находящихся в управлении компании. На данных домах будут внедряться стандарты обслуживания компании «ПИК-Комфорт». Это позволит повысить, в том числе, эффективность операционной деятельности региональной компании. Первый шаг сотрудничества — аудит существующих процессов, — сообщили в пресс-службе «ПИК-комфорт». Сумма сделки и перечень компаний, которые перейдут к «ПИК-комфорт», не разглашаются. По данным «Коммерсантъ-Черноземье», в число проданных компаний могут войти АО «Управляющая компания Центрального района», «УК Железнодорожного района», «УК Ленинского района», «УК Коминтерновского района» и ООО «УК „Мастер“», «РЭК „Центральный“», «РЭК „Комфорт“ Коминтерновского района», «УК РЭП-101», «УК „КБУ“». Таким образом федеральная компания получит контроль над третью воронежского рынка управления жилфондом, или 9 млн кв. м жилья. Совокупный оборот проданных управляющих компаний оценивается в 1,3 млрд рублей. Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Татьяна Головачёва отметила, что несмотря на то, что к компаниям Вадима Ишутина, входившим в своё время в скандально известную «Воронежскую коммунальную палату» было немало претензий, они взяли на себя обслуживание жилфонда построенного в до— и послевоенные годы, невыгодного с точки зрения ведения коммунального бизнеса. Компания «ПИК-комфорт», созданная в 1999 году, — крупнейшая федеральная управляющая компания России. Она работает в 48 городах 19 регионах страны, обслуживает 54 млн кв. м жилья и 3,5 млн клиентов. В компании насчитывается почти 5 тыс. сотрудников. Управляется ООО «Маяк». За последний отчётный период выручка «ПИК-комфорт» составила 4,3 млрд рублей, прибыль — 272 млн Уставный капитал — 100 млн рублей. Елена Гончарова
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