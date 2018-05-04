Ещё
HSBC сократил прибыль, планирует buyback на $2 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

HSBC сократил прибыль, планирует buyback на $2 млрд 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». HSBC, крупнейший банк Европы по размеру активов, сократил прибыль в I квартале и объявил о выкупе акций на $2 млрд, сообщает Associated Press.
Фото: EPA/WALLACE WOON
Банк заявил, что выкуп акций «начнется в ближайшее время». Это единственный buyback, который HSBC планирует провести в 2018 г. За последние два года банк осуществил выкуп акций на сумму $5,5 млрдДоналоговая прибыль банка в январе-марте составила $4,76 млрд по сравнению с $4,96 млрд за аналогичный период прошлого года и оказалась значительно ниже среднего прогноза аналитиков ($5,76 млрд). Чистая прибыль HSBC в минувшем квартале составила $3,09 млрд по сравнению с $3,13 млрд годом ранее. Операционные расходы банка за отчетный период увеличились на 13% до $9,4 млрд, что в основном отражает инвестиции в развитие бизнеса и «расширение цифровых возможностей».
Ссылки по теме
HSBC увеличил прибыль более чем на 140% в 2017 году ФРС оштрафовала HSBC на $175 млн HSBC заплатит $300 тысяч за Брекзит В то же время выручка HSBC выросла лишь на 6% до $13,7 млрдВ январе-марте банк увеличил объем кредитования на $17 млрдПоказатель достаточности капитала первого уровня (Tier 1) на конец I квартала составил 14,5%, как и на конец 2017 г. Как сообщали «Вести. Экономика», в октябре HSBC выбрал своим генеральным директором Джона Флинта, возглавлявшего подразделение розничных продаж и управления капиталом. Опубликованный сегодня отчет банка стал первым при новом гендиректоре. "Наш глобальный бизнес продемонстрировал хорошие результаты в I квартале, сохраняя динамику с конца 2017 г. Мы продолжаем пользоваться преимуществами повышения процентных ставок и экономическим ростом, особенно в Азии", — заявил Флинт. В 2017 г. крупнейший банк Европы зафиксировал доналоговую прибыль в размере $17,17 млрд по сравнению с $7,1 млрд годом ранее. Кредитор сообщил, что планирует увеличить капитал первого уровня на сумму от $5 млрд до $7 млрд в первом полугодии 2018 г. Выручка банка в прошлом году увеличилась до $51,4 млрд c $48 млрд годом ранее.
Вести.Ru: последние новости
Суд ЕС отклонил иск Киева о доступе Газпрома к Opal Абрамович предстал перед швейцарским судом Умер владелец сетей re:Store, LEGO и Samsung Георгий Генс
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем343
Найдено тело писателя Сергея Сакина21
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову137
«За что они боролись, на то и напоролись»130
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море287
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение