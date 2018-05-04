HSBC сократил прибыль, планирует buyback на $2 млрд

Москва , 4 мая — «Вести. Экономика». HSBC, крупнейший банк Европы по размеру активов, сократил прибыль в I квартале и объявил о выкупе акций на $2 млрд, сообщает Associated Press

Фото: EPA/WALLACE WOON

Банк заявил, что выкуп акций «начнется в ближайшее время». Это единственный buyback, который HSBC планирует провести в 2018 г. За последние два года банк осуществил выкуп акций на сумму $5,5 млрдДоналоговая прибыль банка в январе-марте составила $4,76 млрд по сравнению с $4,96 млрд за аналогичный период прошлого года и оказалась значительно ниже среднего прогноза аналитиков ($5,76 млрд). Чистая прибыль HSBC в минувшем квартале составила $3,09 млрд по сравнению с $3,13 млрд годом ранее. Операционные расходы банка за отчетный период увеличились на 13% до $9,4 млрд, что в основном отражает инвестиции в развитие бизнеса и «расширение цифровых возможностей».

Ссылки по теме