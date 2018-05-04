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Рынок ипотеки на Юге и Северном Кавказе вырос почти на 70%
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Рынок ипотеки на Юге и Северном Кавказе вырос почти на 70% 

АиФ Адыгея 29 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Ипотека в двух федеральных округах в первом квартале текущего года показала рост на 69,4%.
Жители Юга получили 39,5 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 81,8% превышает объем такого же периода прошлого года. Количество выданных кредитов выросло на 69,4%, составив 23,1 тыс. ипотечных займов. На Северном Кавказе объем выдачи увеличился на 75,9% и составил 11,5 млрд рублей, а количество ипотечных займов возросло на 58,7%, достигнув 6,5 тыс. ед.
Росту ипотеки способствовало улучшение условий банковского кредитования, прежде всего ценовых. Вслед за снижением ключевой ставки Банком России, банки снижали кредитные ставки. Если в первом квартале 2017 года процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях для жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов составляла 11,9 и 12% соответственно, то в первом квартале текущего года — уже 9,8 и 9,7%, достигнув исторического минимума, сообщили в пресс-службе отделения-НБ Адыгеи.
Благодаря интенсивному росту рынка доля ипотечных кредитов в розничном портфеле продолжала увеличиваться, превысив треть его объема (в ЮФО 36,6% или 382 млрд рублей, в СКФО — 34,3% или 121,3 млрд рублей).
Наибольшая сумма ипотечных жилищных кредитов в ЮФО выдана жителям Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей (14,9; 11,8 и 7,2 млрд рублей соответственно), в СКФО — Ставропольского края (6,5 млрд рублей).
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