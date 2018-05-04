Рынок ипотеки на Юге и Северном Кавказе вырос почти на 70%

Ипотека в двух федеральных округах в первом квартале текущего года показала рост на 69,4%.

Жители Юга получили 39,5 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 81,8% превышает объем такого же периода прошлого года. Количество выданных кредитов выросло на 69,4%, составив 23,1 тыс. ипотечных займов. На Северном Кавказе объем выдачи увеличился на 75,9% и составил 11,5 млрд рублей, а количество ипотечных займов возросло на 58,7%, достигнув 6,5 тыс. ед.

Росту ипотеки способствовало улучшение условий банковского кредитования, прежде всего ценовых. Вслед за снижением ключевой ставки Банком России , банки снижали кредитные ставки. Если в первом квартале 2017 года процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях для жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов составляла 11,9 и 12% соответственно, то в первом квартале текущего года — уже 9,8 и 9,7%, достигнув исторического минимума, сообщили в пресс-службе отделения-НБ Адыгеи.

Благодаря интенсивному росту рынка доля ипотечных кредитов в розничном портфеле продолжала увеличиваться, превысив треть его объема (в ЮФО 36,6% или 382 млрд рублей, в СКФО — 34,3% или 121,3 млрд рублей).