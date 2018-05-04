МОЭК в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 21,5% — до 10,8 млрд рублей

Чистая прибыль « Московской объединенной энергетической компании » (МОЭК) по РСБУ увеличилась в январе—марте 2018 года на 21,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 10,794 млрд руб., сообщает компания.

Выручка по итогам первого квартала увеличилась на 18,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 62,949 млрд руб.

«Данный рост обусловлен, в основном, увеличением объемов реализации тепловой энергии», — поясняет компания.

Себестоимость продаж за первый квартал увеличилась на 17,7% — до 50,415 млрд руб., что в целом связано с ростом расходов на покупку тепловой энергии.

Показатель EBITDA увеличился на 26,2% и составил 16,503 млрд руб.

Прибыль до налогообложения выросла на 40,3% — до 13,432 млрд руб.