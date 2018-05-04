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МОЭК в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 21,5% — до 10,8 млрд рублей
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МОЭК в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 21,5% — до 10,8 млрд рублей 

Rambler News Service 19 минут назад
Чистая прибыль «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК) по РСБУ увеличилась в январе—марте 2018 года на 21,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 10,794 млрд руб., сообщает компания.
Выручка по итогам первого квартала увеличилась на 18,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 62,949 млрд руб.
«Данный рост обусловлен, в основном, увеличением объемов реализации тепловой энергии», — поясняет компания.
Себестоимость продаж за первый квартал увеличилась на 17,7% — до 50,415 млрд руб., что в целом связано с ростом расходов на покупку тепловой энергии.
Показатель EBITDA увеличился на 26,2% и составил 16,503 млрд руб.
Прибыль до налогообложения выросла на 40,3% — до 13,432 млрд руб.
МОЭК — инфраструктурная компания, которая обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и Подмосковья. Предприятие занимается производством, транспортировкой, распределением и сбытом тепловой энергии, а также генерирует электрическую энергию. Контролирующим акционером компании является «Газпром энергохолдинг».
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