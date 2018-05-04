Конкурсный управляющий потребовал взыскать с жены совладельца «Настюши» 194 млн рублей

Конкурсный управляющий зерновой компании «Настюша» Антон Никеев обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительными выплаты зарплаты жене гендиректора и совладельца «Настюши» Игоря Пинкевича за период с 2014 года, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Людмила Пинкевич занимала должность первого заместителя гендиректора компании с окладом 7 млн рублей в месяц. Никеев просит суд взыскать с Людмилы Пинкевич 193,6 млн руб.

«Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании сделки недействительной и просит на основании изложенного признать недействительными штатные расписания, утвержденные приказами генерального директора ООО «Зерновая компания „Настюша“» … как неотъемлемую часть трудового договора с Пинкевич Людмилой Вацлавовной в части размера должностного оклада первого заместителя генерального директора, применить последствия признания сделки недействительной, взыскав с Пинкевич Людмилы Вацлавовны в пользу общества с ограниченной ответственностью «Зерновая компания „Настюша“ выплаченные суммы заработной платы за период с 12.01.2014 в размере 193 600 000 руб., и признав недействительными начисления заработной платы Пинкевич Людмиле Вацлавовне в сумме, превышающей 300 000 руб. в месяц», — говорится в данных реестра.

Антон Никеев подтвердил RNS, что Людмила Пинкевич является женой арестованного ранее основателя и генерального директора «Настюши» Игоря Пинкевича.

«Да, является (Людмила Пинкевич женой генерального директора зерновой компании «Настюша» Игоря Пикевича — RNS)», — сказал Никеев, отметив, что Людмила Пинкевич была первым заместителем генерального директора компании и получала заработную плату в размере «7 млн рублей в месяц на данной должности». Никеев добавил, что «согласно анализу рынка труда и заработных плат в РФ по аналогичным предприятиям, заработная плата в данной должности в среднем составляет 300 тысяч рублей».

В пресс-службе «Настюши» отказались от комментариев.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал компанию «Настюша» банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на 6 месяцев. В августе 2017 года Игорь Пинкевич был арестован по подозрению в мошенничестве при строительстве ЖК «Царицыно».