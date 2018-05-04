Бизнес Адыгеи получил более 4 млрд рублей кредитов

Объем выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям республики в первом квартале текущего года составил 4,7 млрд рублей, увеличившись по отношению к такому же периоду 2017 года на 60,9%.

Выдача кредитов представителям малого и среднего бизнеса выросла на 30,2%, составив 2,1 млрд рублей. Индивидуальным предпринимателям региона предоставлено кредитов на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 0,2 млрд рублей. Более чем в 2 раза увеличилась выдача кредитов предприятиям обрабатывающих производств и достигла 2,3 млрд рублей.

На рост кредитования бизнеса повлияли стабилизация экономической ситуации и снижение кредитных ставок. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в республике в марте текущего года по сравнению с тем же месяцем 2017 года уменьшились почти в 2 раза до 7,7%.