Ещё
Бизнес Адыгеи получил более 4 млрд рублей кредитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнес Адыгеи получил более 4 млрд рублей кредитов 

АиФ Адыгея 28 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Объем выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям республики в первом квартале текущего года составил 4,7 млрд рублей, увеличившись по отношению к такому же периоду 2017 года на 60,9%.
Выдача кредитов представителям малого и среднего бизнеса выросла на 30,2%, составив 2,1 млрд рублей. Индивидуальным предпринимателям региона предоставлено кредитов на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 0,2 млрд рублей. Более чем в 2 раза увеличилась выдача кредитов предприятиям обрабатывающих производств и достигла 2,3 млрд рублей.
На рост кредитования бизнеса повлияли стабилизация экономической ситуации и снижение кредитных ставок. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в республике в марте текущего года по сравнению с тем же месяцем 2017 года уменьшились почти в 2 раза до 7,7%.
АиФ Адыгея: последние новости
К Дню Победы ветераны Адыгеи получат подарки В Майкопе временно ограничили подачу воды В МГТУ подвели итоги конкурса елочных игрушек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем255
«За что они боролись, на то и напоролись»143
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову95
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море312
На госсайте нашли вакансию для голых уборщиц23
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение