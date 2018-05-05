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За апрель 2018 года муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 2,2%
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За апрель 2018 года муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 2,2% 

Newsroom24 14 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом говорят данные на сайте департамента финансов администрации Нижнего Новгорода. По состоянию на 1 апреля муниципальный долг достигал 10,35 млрд рублей.
В структуре долга на облигационный займ приходится 5 млрд рублей, банковские кредиты составляют 3,55 млрд рублей (за месяц долг уменьшился на 27,5%). Бюджетные кредиты — 1,57 млрд, при росте в 3,5 раза.
Размер долга не вышел из параметров, установленных Городской думой Нижнего Новгорода в ноябре 2017 года, когда верхний предел был увеличен с 10,5 млрд до 10,7 млрд рублей. В январе 2018 года был достигнут верхний предел, с тех пор идёт снижение объёма муниципального долга.
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