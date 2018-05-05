За апрель 2018 года муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 2,2%

Об этом говорят данные на сайте департамента финансов администрации Нижнего Новгорода. По состоянию на 1 апреля муниципальный долг достигал 10,35 млрд рублей.

В структуре долга на облигационный займ приходится 5 млрд рублей, банковские кредиты составляют 3,55 млрд рублей (за месяц долг уменьшился на 27,5%). Бюджетные кредиты — 1,57 млрд, при росте в 3,5 раза.

Размер долга не вышел из параметров, установленных Городской думой Нижнего Новгорода в ноябре 2017 года, когда верхний предел был увеличен с 10,5 млрд до 10,7 млрд рублей. В январе 2018 года был достигнут верхний предел, с тех пор идёт снижение объёма муниципального долга.