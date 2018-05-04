«Металлоинвест» снизил производство желруды в I квартале на 1,8%

Отгрузка желруды сократилась на 32,7% — до 1,88 млн тонн, а окатышей — на 4,9% — до 3,085 млн тонн.

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