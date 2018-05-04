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«Металлоинвест» снизил производство желруды в I квартале на 1,8%
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«Металлоинвест» снизил производство желруды в I квартале на 1,8% 

Rambler News Service 34 минуты назад
«Металлоинвест» снизил выпуск железной руды в I квартале 2018 года на 1,8% по сравнению с I кварталом 2017 года, до 9,893 млн тонн, сообщила компания. Выпуск окатышей вырос на 11,9% — до 6,691 млн тонн.
Отгрузка желруды сократилась на 32,7% — до 1,88 млн тонн, а окатышей — на 4,9% — до 3,085 млн тонн.
Основные отгрузки предприятий «Металлоинвеста» пришлись на Россию (4,3 млн тонн) и страны Европы (1,093 млн тонн). Также компания поставила в I квартале продукцию в страны Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.
«В I квартале 2018 года компания продолжила успешную реализацию стратегии по повышению глубины переработки — рост производства отмечается по таким видам продукции как окатыши, ГБЖ, чугун и сталь», — сказал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
«Металлоинвест» — горно-металлургический холдинг, производитель товарного горячебрикетированного железа и стали, производитель и поставщик железорудной и металлизированной продукции. Разведанные запасы железной руды компании составляют 14,4 млрд тонн. 100% акций принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и структурам Владимира Скоча.
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