«Металлоинвест» в I квартале снизил выпуск железной руды на 1,8%

МОСКВА , 4 мая /ПРАЙМ/. "Металлоинвест" в первом квартале 2018 года снизил производство железной руды (железорудный концентрат и аглоруда) на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,893 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Производство окатышей за отчетный период увеличилось на 11,9% в годовом выражении и составило 6,691 миллиона тонн, горячебрикетированного/прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ) возросло на 37,6%, до 2,021 миллиона тонн.

Относительно четвертого квартала 2017 года производство железной руды в январе-марте сократилось на 2% в основном в результате сокращения календарного времени работы, окатышей — выросло на 2,7%, что было связано с окончанием проведения ремонтов и изменением структуры реализации продукции. Выпуск ГБЖ/ПВЖ увеличился на 4% на фоне роста производительности в связи с запуском комплекса ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе в июле 2017 года.

Объем выплавки стали в первом квартале увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 1,237 миллиона тонн. Выпуск чугуна достиг 716 тысяч тонн (рост на 11,5%). Относительно предыдущего квартала данные показатели выросли на 6% и 5,9% соответственно. В частности, на выпуск стали повлиял рост загрузки МНЛЗ-1 на "Уральской стали" в целях удовлетворения потребностей рынка в литой заготовке.

По итогам января-марта объем поставок железорудной продукции внешним потребителям составил 6,087 миллиона тонн, что на 8,3% ниже, чем годом ранее, в квартальном выражении — спад на 12,5% из-за повышения доли продукции более глубокого передела в структуре производства компании, а также увеличения складских запасов. Общие поставки чугуна и стальной продукции составили 1,665 миллиона тонн (плюс 2,8%, относительно четвертого квартала — плюс 2,6%).