Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в январе-марте 2018 года вырос на 58,9% по отношению к прошлому году (графики) 

По данным Банка России за январь-март 2018 года объем ипотечного кредитования для долевого строительства накопленным итогом в Российской Федерации составил 177,7 млрд рублей, что на 58,9% больше аналогичного показателя 2017 года (111,8 млрд рублей). Объем ипотечных кредитов, выданных для долевого строительства в Российской Федерации в марте 2018 года, увеличился на 37,9% по сравнению с мартом 2017 года (69,4 против 50,3 млрд ₽ годом ранее). Накопленным итогом за январь‑март 2018 года объем ипотечного кредитования для долевого строительства в Российской Федерации составил 177,7 млрд ₽, что больше аналогичного показателя 2017 года (111,8 млрд ₽) на 58,9%. По итогам января‑февраля опережение темпов прошлого года составляло 76,2%. Рост объема ипотечных кредитов для долевого строительства на 37,9% в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года сопровождался ростом объема всех видов кредитов на 33,4% (951,0 против 713,1 млрд ₽ годом ранее), а также ростом всех видов ипотечных жилищных кредитов на 60,0% (234,7 против 146,7 млрд ₽ годом ранее).