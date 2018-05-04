Sollers подсчитали доходы за прошлый год

Автокомпания Sollers обнародовала финотчетность по МСФО за 2017 год. В обсуждаемом периоде прослеживается незначительный рост доходности (3580 млн руб., против 3560 млн руб. в 2016 году).

Прошлогодний показатель EBITDA установился на уровне 3,4 млрд руб., против 3,9 млрд руб. за такой же период по 2016 году.

Операционная прибыль автомагната обвалилась с 2,3 млрд рублей до 1,8 млрд рублей. А вот прибыль чистая за тот период вышла на 1000000000 российских рублей.

Представители топ-менеджмента автопроизводителя Sollers связывают скатывание показателей реализации с проседанием продаж по автомодельной линейке УАЗ.

Теперь, когда от зарубежных конкурентов клиенты имеют множество выгодных предложений, а госпрограммы стимулирования помалу сворачиваются, отечественной продукции сложно конкурировать с именитыми мировыми автобрендами.

А вот достижения СП FordSollers в 2017 году показали рост. Ожидается, что в текущем году ситуация не только сбережется, но и улучшится.