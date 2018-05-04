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Украина сохранила добычу газа в январе—апреле на уровне 6,8 млрд кубометров
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Украина сохранила добычу газа в январе—апреле на уровне 6,8 млрд кубометров 

Rambler News Service 42 минуты назад
«С января по апрель 2018 поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составляли 6,8 млрд кубометров, что практически равно показателю добычи января—апреля 2017 года», — говорится в сообщении.
Потребление газа на Украине составило в январе—апреле 14,6 млрд кубометров, что на 4,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Как ранее сообщало RNS, добыча газа на Украине в 2017 году составила 20,8 млрд кубометров, что на 3,1% больше показателя 2016 года. Потребление газа на Украине составило в 2017 году 28,4 млрд кубометров, что на 6,3% меньше показателя предшествующего года.
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