Украина сохранила добычу газа в январе—апреле на уровне 6,8 млрд кубометров

«С января по апрель 2018 поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составляли 6,8 млрд кубометров, что практически равно показателю добычи января—апреля 2017 года», — говорится в сообщении.

Потребление газа на Украине составило в январе—апреле 14,6 млрд кубометров, что на 4,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщало RNS, добыча газа на Украине в 2017 году составила 20,8 млрд кубометров, что на 3,1% больше показателя 2016 года. Потребление газа на Украине составило в 2017 году 28,4 млрд кубометров, что на 6,3% меньше показателя предшествующего года.