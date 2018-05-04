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Транзит российского газа через Украину в январе—апреле снизился на 9,2% — до 27,7 млрд кубометров
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Транзит российского газа через Украину в январе—апреле снизился на 9,2% — до 27,7 млрд кубометров 

Rambler News Service 5 часов назад
Транзит российского газа через Украину снизился в январе—апреле 2018 года на 9,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 27,7 млрд кубометров, говорится в сообщении «Укртрансгаза».
«Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 27,7 млрд кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 2,8 млрд кубометров, или на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — говорится в сообщении компании.
При этом в апреле текущего года транзитный объем газа увеличился на 3,7% по сравнению с показателем апреля 2017 года и составил 7,6 млрд кубометров.
Как ранее сообщало RNS, в 2017 году транзит российского газа через Украину [вырос] (https://rns.online/energy/Tranzit-rossiiskogo-gaza-cherez-Ukrainu-v-2017-godu-viros-na-137—do-935-mlrd-kubometrov-2018-01-09/) на 13,7% по сравнению с показателем 2016 года — до 93,5 млрд кубометров.
В январе—марте 2018 года транзит российского газа через Украину снизился на 13,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 20,1 млрд кубометров.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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