Банк «Ассоциация» снизил ставки по кредитам для бизнеса

Банк «Ассоциация» изменил ставки по программам кредитования для бизнеса. Снижение ставок коснулось почти всех программ кредитования.

По программе «Инвестиционный» ставки снижены с 11,4—14,3% годовых до 10,9—13,8% годовых. Денежные средства для реконструкции и ремонта основных средств можно привлечь в сумме до 10 млн рублей на срок до семи лет. По программе, направленной на «Приобретение движимого имущества», кредит предоставляется под ставку 10—13,3% годовых (ранее — 11,5—13,8% годовых) на срок до пяти лет.

На 0,5 процентного пункта снижены ставки по программе «Приобретение недвижимого имущества», сейчас денежные средства можно привлечь под ставку 11—13,3% годовых сроком до семи лет, в сумме до 10 млн рублей при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 20% от суммы кредита.

Продуктовый виджет

Ставки по программе «Авансовый овердрафт» так же снижены на 0,5 п. п., до 12—15% годовых, денежные средства могут быть привлечены в размере, не превышающем 30% от среднемесячных поступлений за последние шесть месяцев по всем счетам заемщика. Ставки по кредиту на «Пополнение оборотных средств» снижены с 10,5—13,8% годовых до 10—13,5%, денежные средства могут быть привлечены сроком на три года траншами до 360 дней.

Ставки по программе «Рефинансирование» снижены на 0,5 п. п., до 9,5—12,9% годовых, денежные средства, привлеченные по данной программе могут быть направлены на рефинансирование кредитов в сторонних банках.