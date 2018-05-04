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Банк «Ассоциация» снизил ставки по кредитам для бизнеса
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Банк «Ассоциация» снизил ставки по кредитам для бизнеса 

Банки.ру 53 минуты назад
Банк «Ассоциация» изменил ставки по программам кредитования для бизнеса. Снижение ставок коснулось почти всех программ кредитования.
По программе «Инвестиционный» ставки снижены с 11,4—14,3% годовых до 10,9—13,8% годовых. Денежные средства для реконструкции и ремонта основных средств можно привлечь в сумме до 10 млн рублей на срок до семи лет. По программе, направленной на «Приобретение движимого имущества», кредит предоставляется под ставку 10—13,3% годовых (ранее — 11,5—13,8% годовых) на срок до пяти лет.
На 0,5 процентного пункта снижены ставки по программе «Приобретение недвижимого имущества», сейчас денежные средства можно привлечь под ставку 11—13,3% годовых сроком до семи лет, в сумме до 10 млн рублей при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 20% от суммы кредита.
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Ставки по программе «Авансовый овердрафт» так же снижены на 0,5 п. п., до 12—15% годовых, денежные средства могут быть привлечены в размере, не превышающем 30% от среднемесячных поступлений за последние шесть месяцев по всем счетам заемщика. Ставки по кредиту на «Пополнение оборотных средств» снижены с 10,5—13,8% годовых до 10—13,5%, денежные средства могут быть привлечены сроком на три года траншами до 360 дней.
Ставки по программе «Рефинансирование» снижены на 0,5 п. п., до 9,5—12,9% годовых, денежные средства, привлеченные по данной программе могут быть направлены на рефинансирование кредитов в сторонних банках.
«Банк Ассоциация предлагает широкую линейку кредитных предложений для бизнеса, своевременно обновляя ставки и расширяя ее новыми кредитами, что говорит о его явной заинтересованности в клиентах сегмента малого и среднего бизнеса», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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