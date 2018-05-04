Polymetal продал свою долю в месторождении Долинное за $16,7 млн

Polymetal International plc (объединяет активы АО «Полиметалл») закрыл сделку по продаже 50% в золоторудном месторождении Долинное компании «АК Алтыналмас», следует из сообщения Polymetal.

Polymetal и компания Dolphinflip в марте текущего года заключили юридически обязывающее соглашение c компанией «Алтыналмас» о передаче своих 50-процентных долей в золоторудном месторождении Долинное в Казахстане за общее денежное вознаграждение в размере 33,5 миллиона долларов, скорректированное на оборотный капитал.

После получения всех одобрений от регулирующих органов данная сделка была завершена, и 100% доля в месторождении Долинное была передана компании «Алтыналмас». Чистое вознаграждение, полученное Polymetal за его 50-процентную долю, с учётом корректировки оборотного капитала до налогообложения составило 16,7 миллиона долларов, выплаченных денежными средствами, говорится в сообщении.