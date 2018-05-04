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63,4 млн руб вернули в бюджет Подмосковья по делу о хищении экс‑министром финансов региона
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63,4 млн руб вернули в бюджет Подмосковья по делу о хищении экс‑министром финансов региона 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Компания-банкрот ОАО «Мособлтрастинвест» (МОИТК), связанная с делом о хищении средств бывшим министром финансов региона Алексеем Кузнецовым, перечислила в бюджет области 63,4 миллиона рублей в счет погашения задолженности перед правительством Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Кузнецов и его сообщники мошенническими действиями «уменьшили» областной бюджет на 40 миллиардов рублей. Схема была достаточно простой — на ОАО «Мособлтрастинвест», чьим поручителем было правительство области, брались кредиты в банках и через ряд компаний выводились в офшоры. «Мособлтрастинвест» задолжал немалую сумму в бюджет области. В 2010 году, когда экс-министр скрылся за границей, долг компании составлял уже более 55 миллиардов рублей.
«В 2009 году в отношении компании была запущена процедура банкротства, благодаря которой Московской области удалось вернуть часть похищенного имущества и средств. В рамках дела о банкротстве в МОИТК поступили денежные средства, которые были пропорционально распределены между кредиторами, и в бюджет Московской области поступило 63,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Как отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, с декабря 2009 года в бюджет Подмосковья вернули средства и имущество более чем на 9,7 миллиарда рублей. В прошлом году в казну области была передана мини-ТЭЦ, которая обеспечивает теплом и электричеством конькобежный центр «Коломна».
«Мы намерены вернуть все имущество, изъятое в результате преступной деятельности Кузнецова, и использовать его в интересах области и ее жителей», — добавил Аверкиев.
Как уточняется в сообщении, основной деятельностью Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК) являлось финансовое консультирование, разработка, реализация и управление инвестпроектами Подмосковья, финансовое оздоровление хозяйствующих субъектов.
В отношении Кузнецова СК России расследует уголовное дело о мошенничестве и легализации средств. Он находится в розыске с 2010 года.
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