Polymetal доплатит за золоторудный проект в Казахстане $10 млн акциями

Polymetal досрочно прекратила отложенное условное вознаграждение, связанное с покупкой одного из крупнейших золоторудных проектов Кызыл Казахстан ), за $10 млн, сообщает компания. В пресс-релизе уточняется, что средства выплачиваются акциями.

Первоначальное соглашение о покупке Кызыла, принятое в 2014 г., включало вознаграждение в $618,5 млн, выплачиваемое деньгами и акциями Polymetal, а также отложенное условное денежное вознаграждение в пределах $500 млн Выплата дополнительного вознаграждения зависела от относительной динамики цен на золото и цен на акции Polymetal в течение семи лет.

Теперь компания-обладатель прав на дополнительное вознаграждение, получит $10 млн за счет выпуска 1 млн 15 тыс. 113 новых акций Polymetal (0,2% от нового УК) в обмен на досрочное прекращение обязательства по выплате дополнительного вознаграждения.

«Мы воспользовались возможностью зафиксировать отложенное вознаграждение по привлекательной для акционеров цене», — объяснил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис