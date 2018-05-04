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Polymetal доплатит за золоторудный проект в Казахстане $10 млн акциями
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Polymetal доплатит за золоторудный проект в Казахстане $10 млн акциями 

Ведомости 1 час назад
Polymetal досрочно прекратила отложенное условное вознаграждение, связанное с покупкой одного из крупнейших золоторудных проектов Кызыл (Казахстан), за $10 млн, сообщает компания. В пресс-релизе уточняется, что средства выплачиваются акциями.
Первоначальное соглашение о покупке Кызыла, принятое в 2014 г., включало вознаграждение в $618,5 млн, выплачиваемое деньгами и акциями Polymetal, а также отложенное условное денежное вознаграждение в пределах $500 млн Выплата дополнительного вознаграждения зависела от относительной динамики цен на золото и цен на акции Polymetal в течение семи лет.
Теперь компания-обладатель прав на дополнительное вознаграждение, получит $10 млн за счет выпуска 1 млн 15 тыс. 113 новых акций Polymetal (0,2% от нового УК) в обмен на досрочное прекращение обязательства по выплате дополнительного вознаграждения.
«Мы воспользовались возможностью зафиксировать отложенное вознаграждение по привлекательной для акционеров цене», — объяснил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.
Polymetal объявил о покупке казахской компании Altynalmas Gold (AAG), реализующей золоторудный проект «Кызыл», в мае 2014 г. Продавцом AAG выступили компании Sumeru Gold B. V. и Sumeru LLP, владельцем которых считается казахский бизнесмен Тимур Кулибаев — зять президента Казахстана, независимый директор «Газпрома», писало РБК.
Polymetal — крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга находятся в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке, в Казахстане и Армении. Крупнейшие акционеры Polymetal — группа «ИСТ» Александра Несиса (25,89% текущего УК), PPF Group Петра Келлнера (12,11%) и семья Александра Мамута (10,14%).
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