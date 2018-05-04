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Совет директоров ТГК-14 рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года
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Совет директоров ТГК-14 рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года 

Rambler News Service 1 час назад
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2017 года», — отмечает компания.
Годовое общее собрание акционеров ТГК-14 пройдет 8 июня 2018 года в Чите.
По итогам 2016 года компания не выплачивала дивиденды.
Территориальная генерирующая компания №14 занимается производством и сбытом тепловой и электрической энергии в Забайкальском крае и Бурятии. В состав ТГК-14 входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тыс. Гкал/ч.
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