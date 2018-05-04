Трансстройбанк повысил ставки по вкладам в долларах

«ВИП» (от 50 тыс. долларов) открывается под 0,6—2,1% (ранее — под 0,1—1,6%), а «Доходный» (от 300 долларов) — под 0,5—2% годовых (ранее — под 0,1—1,5%). Срок депозитов — 91, 181, 271, 365 и 400 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность «Ежемесячного» (от 300 долларов на 181, 271, 365 и 400 дней) составит 0,6—1,6% годовых (прежде — 0,1—1,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

«Накопительный» от 300 долларов, от 30 до 540 дней) привлекается под 0,45—1,15% (прежде — под 0,05—0,65%), а «Удобный» (от 1,5 тыс. долларов на 60, 91, 181, 271 и 365 дней) — под 0,4—1,05% годовых (вместо 0,1—0,55%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Все вклады можно пополнять.