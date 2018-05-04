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Выработка электроэнергии в России в апреле выросла на 0,4% — до 87 млрд кВт∙ч
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Выработка электроэнергии в России в апреле выросла на 0,4% — до 87 млрд кВт∙ч 

Rambler News Service 33 минуты назад
Выработка электроэнергии в России составила в апреле 2018 года 87 млрд кВт∙ч, что на 0,4% больше, чем в апреле 2017 года, сообщает «Системный оператор». При этом генерация электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России увеличилась на 0,3% и составила 85,3 млрд кВт∙ч.
Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреле 2018 года составило 84,7 млрд кВт∙ч, что на 0,6% больше объема потребления за апрель 2017 года. Потребление электроэнергии в апреле 2018 года в целом по России составило 86,4 млрд кВт∙ч, что на 0,7% больше уровня потребления в апреле 2017 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в апреле 2018 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 50,3 млрд кВт∙ч, что на 0,2% больше, чем в апреле 2017 года. Выработка ГЭС за четвертый месяц 2018 года составила 15 млрд кВт∙ч (на 7,9% больше уровня 2017 года), выработка АЭС — 14,7 млрд кВт∙ч (на 8% меньше уровня 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий — 5,1 млрд кВт∙ч (на 5,7% больше уровня 2017 года).
Максимум потребления мощности в апреле 2018 года составил 132,908 ГВт, что выше максимума потребления мощности в апреле 2017 года на 3%.
«Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом температурой наружного воздуха. В отдельные дни апреля 2018 года температура была ниже прошлогодних значений на 2,4–2,6°С. При этом среднемесячная температура наружного воздуха составила 4,7°С, что соответствует аналогичному показателю 2017 года», — поясняет «Системный оператор».
С начала 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 385,8 млрд кВт∙ч, что на 1,7% больше объема выработки в январе — апреле 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за четыре месяца 2018 года составила 378 млрд кВт∙ч, что на 1,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Потребление электроэнергии за четыре месяца 2018 года в целом по России составило 382,7 млрд кВт∙ч, что на 2% больше, чем за тот же период 2017 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 375 млрд кВт∙ч, что на 1,9% больше чем в январе — апреле 2017 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение четырех месяцев 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 234,7 млрд кВт∙ч, что на 3,4% больше, чем в январе — апреле 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 55,3 млрд кВт∙ч (на 4,2% больше, чем за четыре месяца 2017 года), выработка АЭС — 66,3 млрд кВт∙ч (на 6,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий — 21,5 млрд кВт∙ч (на 2,9% больше показателя января — апреля 2017 года).
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