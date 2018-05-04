X5 Retail Group откроет на Ставрополье распределительный центр

Мультиформатная продуктовая розничная компания X5 Retail Group откроет в 2020 году распределительный центр торговой сети «Пятёрочка» в Кавминводах.

«Интерес инвесторов привлек регион Кавказских Минеральных Вод как одна из наиболее выгодных локаций для размещения с точки зрения логистики действующего профиля компании», — сообщается на сайте Минэкономразвития региона.

Распределительный центр площадью около 30 тысяч квадратных метров обеспечит работой 600 человек. Предполагаемый объем инвестиций в проект превышает 1 миллиард рублей.