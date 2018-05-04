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Сбербанк обеспечил более 2 миллионов покупок в интернет-магазинах
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Сбербанк обеспечил более 2 миллионов покупок в интернет-магазинах 

Ростовские Вести 37 минут назад
Количество торговых онлайн-площадок находящихся на эквайринговом обслуживании Сбербанка на Юге и Северном Кавказе в 2017 году увеличилось в 3 раза и достигло 2,5 тыс. интернет сайтов. Доля рынка интернет-эквайринга составила 52%. Сеть терминалов насчитывает почти 130 тыс. устройств, все они оснащены бесконтактной технологией оплаты. C начала года посредством эквайринга банка совершено более 2 млн покупок на юге России и Северном Кавказе. Сбербанк обеспечил платежной инфраструктурой одну тысячу транспортных средств в Краснодаре, Ставрополе, Сочи и продолжает развивать проект в Ростове-на-Дону. Количество оплат проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях с помощью банковских карт в марте 2018 года превысило 500 тысяч транзакций. «Рост бизнеса интернет-эквайринга Сбербанка связан с активным ростом отрасли, совершенствованием продуктового предложения и сервиса банка. В 2017 году мы уделили особое внимание быстрорастущему сегменту онлайн-торговли и предложили рынку коробочный продукт для открытия собственного интернет магазина на базе сервиса YOOM.SHOP. Развитие платежной инфраструктуры — важнейший драйвер роста доли безналичного оборота, которая достигла уже 30%», — отметила заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.
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