Фургон LADA Largus принес автодилерам 2,3 млрд рублей выручки в марте

Объем выручки, полученной в марте 2018 года с продажи автомобилей сегмента минивэнов, составил 2,5 млрд рублей. С начала года и по март включительно денежный оборот с реализации таких машин достиг 6,01 млрд рублей. Такие данные сообщают в «Автостат Инфо». Большую долю выручки на рынке минивэнов в марте этого года принесла модель LADA Largus — 2,3 млрд рублей. Столько денег удалось выручить с реализации 3594 таких машин. Заметно меньшую выручки приносят другие модели этого сегмента. Так, с продажи минивэнов Toyota Alphard (продано в марте 25 шт.) была получена выручка в размере 89,45 млн рублей, с минивэнов Citroen C4 Picasso (продажи в марте — 23 ед.) — 42,09 млн рублей, а с Peugeot 5008 (16 шт.) — 32,46 млн рублей. С начала года и по март включительно модель LADA Largus разошлась на российском рынке в количестве 8591 ед. На покупку такого количества автомобилей потребители затратили 5,4 млрд рублей. В тот же период на продаже Toyota Alphard (всего 58 ед.) удалось заработать 207,5 млн рублей, а с продажи BMW 2-Серии Active Tourer (52 ед.) — 91,5 млн рублей.

Вам также будет интересно узнать:

Фургон LADA Largus принес автодилерам 2,3 млрд рублей выручки в марте

Продажи Группы Renault выросли на 4,8% за первый квартал 2018 года