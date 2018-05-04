Рост цен на бензин: чем вызван и когда остановится

Ко второй половине мая ситуация на топливном рынке, скорее всего, нормализуется. Плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов практически завершился, и предложение теперь будет нарастать. Остается немного подождать, чтобы на рынок попали необходимые объемы, отмечает младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев

Причины роста цен на бензин

Цены на бензин на московских АЗС с начала апреля выросли больше чем на 1 рубль за литр, что стало максимальным ростом с начала 2018 года. При этом, как следует из данных Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю месяца цены увеличились почти на 70 копеек. Стоимость АИ-92 на столичных заправках выросла на 1,25 рубля, до 39,9 рублей за литр, а АИ-95 в среднем подорожал на 1,23 рубля до 43,07 рублей за литр.

«Этот рост обусловлен в первую очередь нехваткой предложения на топливном рынке в связи с проведением плановых ремонтов на НПЗ, то есть в марте и апреле сократилось предложение. И второй факт — подорожание нефтепродуктов на мировых рынках из-за того, что цены на нефть подскочили до 70 долларов за баррель.

Экспорт стал более выгодным делом, и внутренние цены начали подтягиваться к этим ориентирам. Удивительно, почему ФАС не предпринимает каких-то действий. Да, были какие-то предупреждения, но они не возымели действия, поэтому рост цен на оптовом рынке продолжается и влечет за собой рост в розничном сегменте, что уже больно бьет по потребителю.

Конечно, если настанет критический момент, то возможно снижение акцизов. Сейчас порядка 9 рублей в литре приходится именно на долю акциза. Но полностью его отменить тоже вряд ли удастся, так как могут серьезно пострадать бюджеты, прежде всего региональные», — объясняет эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Стабилизация рынка

В то же время, если АЗС не начнут увеличивать цены, то они будут торговать себе в убыток. Как добавляет Гордеев, независимые игроки уже ищут способы, как восстановить маржу. Звучит идея о продаже алкоголя на АЗС, чтобы маржа от продажи сопутствующих товаров как-то вывела их деятельность в плюс.

Напомним, что месяцем ранее трейдеры нефтепродуктов уже жаловались на резкий рост цен на топливо, прогнозируя его скачок к лету до пяти рублей за литр. Они даже не исключили банкротств на рынке и попросили правительство вмешаться, например, повысить нормативы продаж бензина на бирже, снизить акцизы и «отпустить цены в рознице». В свою очередь прогноз о росте бензина в рознице до пяти рублей на литр, эксперты тогда нашли безосновательным.

«Предложения трейдеров имеют основание. Увеличение предложения на бирже сделает топливо более доступным и положительно скажется на ценах. На рынок могли бы выйти белорусские производители, что резко охладило бы цены. Но рынок устроен так, что при росте цен на нефть привлекательность экспорта возрастает. И тем же белорусам, как и российским компаниям, выгоднее отгружать топливо за рубеж — никто не хочет терять маржу.

У ФАС не так много рычагов влияния на рынок. Они могут дать рекомендацию сократить экспорт, чтобы отгрузка была ориентирована на внутренний рынок. Кроме того, плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов практически завершился, и предложение теперь будет нарастать. Скорее всего, ко второй половине мая ситуация более-менее нормализуется, но сейчас рынок достаточно напряжен», — резюмирует Андрей Гордеев.