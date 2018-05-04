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Эксперт рассказал, с чем связан рост цен на бензин
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Эксперт рассказал, с чем связан рост цен на бензин 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Цены на бензин на московских АЗС с начала апреля выросли больше чем на 1 рубль за литр.
Стоимость АИ-92 на столичных заправках выросла на 1,25 рубля, до 39,9 рубля за литр, а АИ-95 в среднем подорожал на 1,23 рубля. Его стоимость составляет 43,07 рубля за литр.
Младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев рассказал, что вызвало повышение цен на бензин.
— Этот рост обусловлен в первую очередь нехваткой предложения на топливном рынке в связи с проведением плановых ремонтов на НПЗ, то есть в марте и апреле сократилось предложение. И второй факт — подорожание нефтепродуктов на мировых рынках из-за того, что цены на нефть подскочили до 70 долларов за баррель, — рассказал эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».
По мнению эксперта, ситуация с ценами на бензин стабилизируется ко второй половине мая.
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